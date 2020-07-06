شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد

سلطات الاحتلال تُصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرار هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وتتهم سلطات الاحتلال، الأسير أبو بكر (48 عاماً) بقتل جندي بإلقاء حجر على رأسه، خلال اقتحام بلدة يعبد في الثاني عشر من أيار/ مايو المنصرم، وهو ما نفاه أمام المحكمة العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة يعبد في الحادي عشر من حزيران/ يونيو المنصرم، وأخذت قياسات منزل الأسير أبو بكر.

يذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت منذ مطلع العام الجاري أربعة منازل، تعود إلى عائلات أسرى في سجون الاحتلال، وهم: أحمد قنبع من جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس، وقسام البرغوثي من محافظة رام الله والبيرة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُؤجل محاكمة المقدسية إيمان الأعور للمرة الرابعة

الاحتلال يُؤجل محاكمة المقدسية إيمان الأعور للمرة الرابعة

إجلاء 251 عالقاً فلسطينياً من أوروبا إلى فلسطين عبر مطار فرانكفورت

إجلاء 251 عالقاً فلسطينياً من أوروبا إلى فلسطين عبر مطار فرانكفورت

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تركزت في رام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تركزت في رام الله

الصحة: وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس (كورونا)

الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري

الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري

الأسير المقدسي رمضان مشاهرة يدخل عامه الـ 19 في الأسر

الأسير المقدسي رمضان مشاهرة يدخل عامه الـ 19 في الأسر

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الاثنين

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الاثنين

حالة الطقس: أجواء معتدلة حتى الخميس

حالة الطقس: أجواء معتدلة حتى الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد

سلطات الاحتلال تُصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد

الاحتلال يُؤجل محاكمة المقدسية إيمان الأعور للمرة الرابعة

الاحتلال يُؤجل محاكمة المقدسية إيمان الأعور للمرة الرابعة

إجلاء 251 عالقاً فلسطينياً من أوروبا إلى فلسطين عبر مطار فرانكفورت

إجلاء 251 عالقاً فلسطينياً من أوروبا إلى فلسطين عبر مطار فرانكفورت

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تركزت في رام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تركزت في رام الله

الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري

الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري

الأسير المقدسي رمضان مشاهرة يدخل عامه الـ 19 في الأسر

الأسير المقدسي رمضان مشاهرة يدخل عامه الـ 19 في الأسر

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد اقتحامها لبلدة كفر عقب شمال القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد اقتحامها لبلدة كفر عقب شمال القدس

إغلاق 17 محلاً تجارياً في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم

إغلاق 17 محلاً تجارياً في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم

منوعات

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

سبب صادم وراء معاناة تولين البكري من مرض نفسي حاد

رانيا يوسف تفضح المتحرشين بها على &#34;إنستجرام&#34; ورسائلهم الخادشة

رانيا يوسف تفضح المتحرشين بها على "إنستجرام" ورسائلهم الخادشة

تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف اسمها وعمرها الحقيقيين

تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف اسمها وعمرها الحقيقيين

تداول خبر وفاة نبوية السيد.. ونجلها يكشف مفاجأة

تداول خبر وفاة نبوية السيد.. ونجلها يكشف مفاجأة

بعد وفاة رجاء الجداوي.. فنان مصري يعلن إصابته بـ(كورونا) وهذه آخر أمنياته

بعد وفاة رجاء الجداوي.. فنان مصري يعلن إصابته بـ(كورونا) وهذه آخر أمنياته

آخر تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي على فراش المرض للفنانة شهيرة

آخر تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي على فراش المرض للفنانة شهيرة

كيف نعى عادل إمام الفنانة الراحلة رجاء الجداوي؟

كيف نعى عادل إمام الفنانة الراحلة رجاء الجداوي؟

ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة وآخر أربع كلمات رددتهم

ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة وآخر أربع كلمات رددتهم

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

عربي

مصر تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بسبب شبهة تضارب المصالح.. &#34;النهضة&#34; في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

بسبب شبهة تضارب المصالح.. "النهضة" في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن