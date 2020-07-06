الاحتلال يُؤجل محاكمة المقدسية إيمان الأعور للمرة الرابعة

رام الله - دنيا الوطنأجلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، محاكمة الأسيرة المقدسية إيمان الأعور (45 عامًا)، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن قاضي محكمة الاحتلال، أجل محاكمة المقدسية الأعور ليوم الأحد المقبل، علمًا أنها اعتقلت بتاريخ 17/6/2020 من منزلها في بلدة سلوان.

وتُعاني الأعور من أمراض مزمنة، وكانت تخضع للتحقيق في زنازين سجن (عسقلان) الأسبوع الماضي، وما زالت محاكمها سرية، وهي والدة الأسير محمد المعتقل منذ عامين في سجن (النقب) الصحراوي.

وأفادت عائلتها، بأنها ما زالت رهن التحقيق منذ اعتقالها، معبرة عن قلقها الشديد على حياتها بسبب معاناتها من عدة أمراض، وحاجتها للعلاج والرعاية الصحية.