شؤون فلسطينية

إجلاء 251 عالقاً فلسطينياً من أوروبا إلى فلسطين عبر مطار فرانكفورت

إجلاء 251 عالقاً فلسطينياً من أوروبا إلى فلسطين عبر مطار فرانكفورت
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت مساء الأحد، من مطار فرانكفورت في ألمانيا الطائرة الملكية الأردنية، وعلى متنها 251 من أبناء شعبنا الفلسطيني، والذين كانوا قد علقوا في أوروبا طيلة أزمة (كورونا)، وكان من بينهم عدد من الطلبة الفلسطينيين، ونساء وأطفال.

وكان قد أشرف على كافة تفاصيل إجلاء العالقين الفلسطينيين، عبد الهادي أبو شرخ من سفارة دولة فلسطين في ألمانيا، ومحطة جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في ألمانيا وأوروبا.

وأكد أبو شرخ، بأنه وبمتابعة مباشرة وباهتمام بالغ من الرئيس محمود عباس، وبتنسيق كامل بين وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وبمتابعة لحظية من الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات، تم وبعون الله إجلاء العالقين عبر مطار فرانكفورت.
 
كما أكد أبو شرخ، على متابعة كافة تفاصيل حصر وجمع أسماء العالقين، بالتنسيق التام مع سفارات دولة فلسطين في الدول الأوروبية، وأنه وبعد حصر أسماء العالقين والتواصل معهم، حددنا موعد الإجلاء يوم الأحد.

هذا وقد تواجد كل من: أبو شرخ، ومحمود عمر المستشار في سفارة فلسطين في ألمانيا في مطار فرانكفورت، حيث التقوا المسافرين، ونقلوا تحيات الرئيس محمود عباس لهم، واهتمام القيادة الفلسطينية بموضوع العالقين في عموم أوروبا، وتمنى وصلوهم بخير وسلامة إلى أرض الوطن.

وقد تم تقديم كافة التسهيلات الطارئة للمسافرين من خلال التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية الألمانية، وسلطات مطار فرانكفورت والشرطة الألمانية، وكذلك مكتب الملكية الأردنية، حيث تكللت هذه الجهود بالنجاح، وتوجهت سلطات مطار فرانكفورت بالشكر لسفارة دولة فلسطين، مؤكدة بأن عملية الإجلاء الفلسطنية، كانت غاية في التنظيم.

وقدم المسافرون الشكر للرئيس محمود عباس على اهتمامه البالغ بموضوعهم، كما وتوجهوا بالشكر لسفارة دولة فلسطين في ألمانيا التي كانت برفقتهم لحظة بلحظة.

 وتوجه أبو شرخ بالشكر والتقدير للخارجية الألمانية، وكذلك للشرطة الألمانية، الذين قدموا كل التسهيلات لإجلاء العالقين، وللملكية الأردنية على كافة جهودها الرائعة.

وفور إقلاع الطائرة بدأت سفارة دولة فلسطين مباشرة بالتنسيق مع سلطات فرانكفورت، والملكية الأردنية؛ للتحضير لرحلة الإجلاء الثانية، والتي حددت بتاريخ 13 من الشهر الجاري.

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