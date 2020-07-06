الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تركزت في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في رام الله ومناطق أخرى، حيث طالت أكثر من 11 مواطناً، عقب دهم منازلهم، وتحطيم محتوياتها.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال داهمت محافظة رام الله، واعتقلت الشابين محمد مطيع وعدنان طلعت، بعد اقتحام منزلهم في قرية خربثا بني حارث غربي المحافظة، كما واعتقلت الشاب معتصم مسحل من قرية دير غسانة، فيما جرى اعتقال الشاب عادل نديم حويح من بلدة عين يبرود.



كذلك اعتقل الاحتلال الشاب معتصم نصر مسحل وصدام ساهر البرغوثي ووالده ساهر البرغوثي من قرية بيت ريما، فيما جرى اعتقال الشاب سامي محمود علي ناصر من داخل منزله في بلدة دير قديس غرب رام الله.



واقتحم جنود الاحتلال بلدة كوبر شمال محافظة رام الله، واعتقلوا الشاب ثائر البرغوثي، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، كما وجرى اعتقال الشاب لطفي زيد الكيلاني من قرية بيتين من نفس المحافظة.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مشهور العجلوني من مدينة الخليل، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته بحجة التفتيش.