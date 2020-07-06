(كورونا) عالمياً: أكثر من 536 ألف وفاة و11 مليوناً و563 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصائيات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، أن الفيروس أودى بحياة 536,360 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 11 مليوناً، و563 ألف حالة مؤكدة، تعافى منها نحو 6 مليون و527 ألف، وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 19 دولة بينها فلسطين، الأحد، عن وفاة 269 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وتسجيل 11,981 إصابة جديدة مؤكدة.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت الأحد، نحو 170 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3,486 حالة وفاة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).



ولا تزال أميركا تتصدر قائمة دول العالم الأكثر تاثراً جراء الجائحة، كونها تسجل الجزء الاكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات والإصابات المعلنة، وسجلت حتى مساء الأحد، 234 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي لديها إلى 132,552 شخصاً، فيما تقترب حصيلة المصابين من 3 ملايين، منهم نحو 43 ألف إصابة جديدة، سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



269 وفاة و11,981 إصابة جديدة في 19 دولة عربية



وأوضحت الإحصاءات، أن 15 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت امس الأحد، عن 269 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، مصر، السعودية، سلطنة عمان، الجزائر، قطر، السودان، الكويت، المغرب، فلسطين، سوريا، الإمارات، اليمن، البحرين، ولبنان، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



وسجلت العراق وفاة 105 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 2,473 شخصاً، كما سجلت 2,125 إصابة جديدة من مجموع 60,479 حالة حتى الآن.



كما سجلت مصر وفاة 64 شخصاً، من مجموع 3,343 حالة وفاة، و1,218 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 75,253 حالة.



فيما سجلت السعودية 58 حالة وفاة، من مجموع 1,916 وفاة، و3,580 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 209,509 أشخاص.



وسجلت سلطنة عمان وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 213 شخصاً، و1,072 إصابة جديدة، من مجموع 46,178 إصابة حتى الآن.



وفي الجزائر سجلت وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 952 شخصاً، كما سجلت 441 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 15,941 حالة حتى الآن.



وسجلت قطر وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 128 شخصاً، كما سجلت 616 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 99,799 حالة حتى الآن.



وسجلت السودان وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 608 أشخاص، كما سجلت 104 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 9,767 حالة حتى الآن.



وسجلت الكويت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 368 شخصاً، كما سجلت 638 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 49,941 حالة حتى الآن.



كما سجلت المغرب وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 235 شخصاً، كما سجلت 393 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,215 حالة حتى الآن.



واعلن في فلسطين عن وفاة 3 مواطنين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في فلسطين الى 20 مواطناً، كما اعلن عن تسجيل 472 إصابة جديدة في عدة محافظات في الضفة، ما رفع اجمالي المصابين الى 4,722 شخصاً حتى الآن.



وفي سوريا سجلت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 13 شخصاً، كما سجلت 20 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 358 حالات حتى الآن.



كما سجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 323 شخصاً، كما سجلت 683 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 51,540 حالة حتى الآن.



وسجلت اليمن وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 338 شخصاً، كما سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,265 حالة حتى الآن.



كما سجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 97 شخصاً، فيما بلغت حصيلة المصابين الاجمالية لديها 29,367 حالة، منهم 510 إصابات جديدة في آخر 24 ساعة.



وسجلت لبنان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 36 شخصاً، كما سجلت 18 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,873 حالة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد، حالات وفاة، فيما سجلت إصابات جديدة على أراضيها، سجلت جيبوتي 56 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,792 حالة، توفي منهم 55 شخصاً حتى الآن.



وسجلت الأردن 14 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,164 حالة، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.



فيما سجلت تونس اصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,188 حالة، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.



كما سجلت جزر القمر إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 311 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.