الصحة: وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة: إن مواطناً ستينياً توفي بسبب إصابته بفيروس (كورونا) في الخليل بمستشفى دورا الحكومي.
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة: إن مواطناً ستينياً توفي بسبب إصابته بفيروس (كورونا) في الخليل بمستشفى دورا الحكومي.
وأشارت إلى أنه بوفاة المواطن، ترتفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد فيروس (كورونا) إلى 21 حالة وفيات.
فيما بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، ثماني حالات، بينها ثلاث حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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