الصحة: وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس (كورونا)

وأشارت إلى أنه بوفاة المواطن، ترتفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد فيروس (كورونا) إلى 21 حالة وفيات.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.وقالت الوزارة: إن مواطناً ستينياً توفي بسبب إصابته بفيروس (كورونا) في الخليل بمستشفى دورا الحكومي.فيما بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، ثماني حالات، بينها ثلاث حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.