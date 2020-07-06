الأسير المقدسي رمضان مشاهرة يدخل عامه الـ 19 في الأسر





وكان رمضان قد اعتقل بتاريخ 6/7/2002م ، وقد أدانته المحكمة الاحتلالية بالانتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) والمشاركة في نقل استشهادي، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 20 مرة.



والأسير مشاهرة، أب لفتاتين، وعند اعتقاله ترك خلفه طفلته الاولى وزوجته الحامل، والتي وضعت طفلتها الثانية بعد عدة أشهر.





على أثر الاعتقال والتهمة، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم منزل العائلة، وبعد ستة أشهر من اعتقاله، اعتقل شقيقه فهمي وأدين بنفس التهمة، وصدر بحقه نفس الحكم (20 مؤبداً).



وتنقل رمضان في عدة سجون، و يقبع حالياً في سجن (جلبوع) بينما يقبع فهمي في سجن (إيشل).



تعرض رمضان لسلسة من العقوبات على يد إدارة السجون بسبب مواقفه المؤازرة لإخوانه الأسرى، ومكث في العزل عدة مرات، كان آخرها بعد أحداث حرق الغرف بسجن (رامون) الصحراوي.



رام الله - دنيا الوطنيدخل الأسير المقدسي رمضان عيد رمضان مشاهرة (44 عاماً) من جبل المكبر، اليوم الاثنين، عامه الاعتقالي التاسع عشر على التوالي داخل سجون الاحتلال.