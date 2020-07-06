شؤون فلسطينية

"الخارجية" تصدر إعلاناً بشأن مواعيد الانتهاء من استقبال طلبات المغادرة على رحلات الإجلاء المعلنة

"الخارجية" تصدر إعلاناً بشأن مواعيد الانتهاء من استقبال طلبات المغادرة على رحلات الإجلاء المعلنة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فجر اليوم الإثنين، مواعيد الانتهاء من استقبال طلبات المغادرة على رحلات الإجلاء المعلنة.

وقالت "الخارجية": إنه في ضوء الإعلان الذي صدر عن الوزارة بتاريخ الخامس من تموز/يوليو، الماضي، بشأن تنظيم رحلات لإجلاء العالقين في عديد الدول، وحتى تتمكن الوزارة من إنهاء التحضيرات والتنسيقات اللازمة لسفر العالقين في الضفة الغربية والراغبين في العودة لأعمالهم وأسرهم ودراستهم في تلك الدول، وفقاً لما جاء في الإعلان المذكور أعلاه، تعلن الوزارة عن البرنامج الزمني للانتهاء من استقبال طلبات المغادرة الى تلك الدول، وذلك على النحو التالي:

الامارات العربية المتحدة / دبي: الساعة 10 من صباح اليوم الموافق 06/07/2020.

المملكة العريبة السعودية / الرياض: الساعة 10 من صباح اليوم الموافق 06/07/2020.

 الجمهورية التركية / إسطنبول: الساعة 10 من صباح اليوم الموافق 06/07/2020.

أوكرانيا / كييف: الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 07/07/2020

الكويت / الكويت: الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الموافق 08/07/2020

ألمانيا / فرانكفورت: الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الموافق 08/07/2020.

الولايات المتحدة الامريكية / نيويورك (طائرة 14/7/2020): الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الموافق 08/07/2020.

سلطنة عمان/ مسقط: الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الموافق 08/07/2020.

دولة قطر / الدوحة: الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/07/2020.

الولايات المتحدة الامريكية / نيويورك (طائرة 21/07/2020) يوم الثلاثاء الموافق 14/07/2020.

وأكدت الوزارة لجميع العالقين اللذين يحصلون على الموافقات اللازمة لمغادرتهم ارض الوطن على ما يلي:

1.   أن تكون بحوزة المسافر جميع الأوراق والوثائق الثبوتية السارية المفعول والصلاحية التي تؤهله لدخول بلد الإقامة في الخارج، من حيث جواز السفر، الإقامة، اذن الدخول، بطاقة الهوية الشخصية، وغيرها.

2.   أن يمتلك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

3.   أن يجري فحص (كورونا) ويحصل على شهادة خلوه من الفيروس مصدقة من وزارة الصحة قبل وقت السفر بـ 24 ساعة.

4.   أن يكون قد أتم الحجوزات اللازمة على الخطوط الملكية الأردنية، شراء التذاكر ودفع 21 دينار اجرة الحافلة التي تقل المسافر من الجسر الى المطار.

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