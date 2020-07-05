قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد اقتحامها لبلدة كفر عقب شمال القدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، شابا بعد اقتحامها لبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس.



وأفاد شهود عيان بأنّ قوة كبيرة من الاحتلال اقتحمت البلدة قبل أن تندلع مواجهات عنيفة مع العشرات من الشبان استخدمت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغازية التي طالت العديد من منازل المواطنين، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).