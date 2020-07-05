إغلاق 17 محلاً تجارياً في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، اليوم، 17 محلاً تجارياً في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم؛ لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق الصادر، وحالة الطوارئ، التي تم الإعلان عنها.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ضباطاً وعناصر مركز شرطة بيت فجار، قاموا صباح اليوم، بجولة في البلدة، وتم إغلاق 17 محلاً تجارياً، وذلك بناءً على قرار الإغلاق الصادر عن حالة الطورئ، والذي يهدف إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في كافة محافظات الوطن.



من جهتها، ناشدت الشرطة، جميع المواطنين بالالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة، والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والصحية والالتزام بقرار الإغلاق، الذي تم الإعلان عنه، والذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين في كافة أرجاء الوطن.