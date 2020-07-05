عربي

مصر تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الأحد، 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 63 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

وتشير هذه الأرقام، انخفاضاً عن اليوم السبت، حيث تم تسجيل، 79 حالة وفاة، وعدد الإصابات 1324 إصابة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن 623 شخصا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 20726 حالة حتى يوم الاحد.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها و3343 وفاة.

أخبار ذات صلة

بسبب شبهة تضارب المصالح.. &#34;النهضة&#34; في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

بسبب شبهة تضارب المصالح.. "النهضة" في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و&#34;العفو الدولية&#34;

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و"العفو الدولية"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد اقتحامها لبلدة كفر عقب شمال القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد اقتحامها لبلدة كفر عقب شمال القدس

إغلاق 17 محلاً تجارياً في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم

إغلاق 17 محلاً تجارياً في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم

الشيوخي: تم إعلامي رسمياً بالتعافي من (كورونا) وانتصاري على الفيروس تجربة مهمة

الشيوخي: تم إعلامي رسمياً بالتعافي من (كورونا) وانتصاري على الفيروس تجربة مهمة

مناشدة عاجلة لوزيرة الصحة الفلسطينية لإنقاذ حياة طفل رضيع

مناشدة عاجلة لوزيرة الصحة الفلسطينية لإنقاذ حياة طفل رضيع

&#34;الحركي&#34; للأسرى المحررين يؤكد عدم وجود خلاف مع أي بنك

"الحركي" للأسرى المحررين يؤكد عدم وجود خلاف مع أي بنك

محافظ رام الله والبيرة تُعلن تشديد الإغلاق على بيتونيا خمسة أيام

محافظ رام الله والبيرة تُعلن تشديد الإغلاق على بيتونيا خمسة أيام

&#34;اللجنة الوزارية&#34;: سيتم تلبية كافة الاحتياجات اللازمة بالخليل لمواجهة وباء (كورونا)

"اللجنة الوزارية": سيتم تلبية كافة الاحتياجات اللازمة بالخليل لمواجهة وباء (كورونا)

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

منوعات

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

عربي

مصر تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بسبب شبهة تضارب المصالح.. &#34;النهضة&#34; في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

بسبب شبهة تضارب المصالح.. "النهضة" في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن