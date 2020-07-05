مصر تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سجلت مصر اليوم الأحد، 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 63 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.





وتشير هذه الأرقام، انخفاضاً عن اليوم السبت، حيث تم تسجيل، 79 حالة وفاة، وعدد الإصابات 1324 إصابة.



وقالت وزارة الصحة والسكان: إن 623 شخصا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 20726 حالة حتى يوم الاحد.



وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها و3343 وفاة.



رام الله - دنيا الوطن