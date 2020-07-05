"الصحة": نشر المعلومات الشخصية للمصابين والمخالطين تَعدٍ على خصوصيتهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور كمال الشخرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن وزارة الصحة الفلسطينية، لا تنشر أسماء أو أرقام هويات المصابين أو المخالطين، حفاظاً على خصوصياتهم.
وقال الشخرة في بيان مقتضب، إن نشر أي معلومة، تتعلق بخصوصية المصابين أو المخالطين، يُعتبر تعدياً على خصوصياتهم، وإن كل من يقوم بنشرها، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية من الجهات المختصة.
أكد الدكتور كمال الشخرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن وزارة الصحة الفلسطينية، لا تنشر أسماء أو أرقام هويات المصابين أو المخالطين، حفاظاً على خصوصياتهم.
وقال الشخرة في بيان مقتضب، إن نشر أي معلومة، تتعلق بخصوصية المصابين أو المخالطين، يُعتبر تعدياً على خصوصياتهم، وإن كل من يقوم بنشرها، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية من الجهات المختصة.
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