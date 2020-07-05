"الصحة": نشر المعلومات الشخصية للمصابين والمخالطين تَعدٍ على خصوصيتهم



وقال الشخرة في بيان مقتضب، إن نشر أي معلومة، تتعلق بخصوصية المصابين أو المخالطين، يُعتبر تعدياً على خصوصياتهم، وإن كل من يقوم بنشرها، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية من الجهات المختصة.





رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور كمال الشخرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن وزارة الصحة الفلسطينية، لا تنشر أسماء أو أرقام هويات المصابين أو المخالطين، حفاظاً على خصوصياتهم.