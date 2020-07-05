فيديو.. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات شرق مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة غارات في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.





وقالت مصادر محلية، اليوم الأحد: إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت نقطتي رصد للمقاومة، شرق حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.





كما استهدفت طائرات الاحتلال، أرضاً زراعية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، دون وجود إصابات.





ثم استهدفت طائرات (أف-16)، نفس الأرض الزراعية شرق حي الزيتون مدينة غزة، بعد قصفه من الطيران المروحي أكثر من ثلاث مرات.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن مقاتلات الجيش، أغارت على بنية تحتية تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق قذائف صاروخية في وقت سابق من هذا المساء.



