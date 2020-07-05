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مناشدة عاجلة لوزيرة الصحة الفلسطينية لإنقاذ حياة طفل رضيع

مناشدة عاجلة لوزيرة الصحة الفلسطينية لإنقاذ حياة طفل رضيع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت والدة الطفل محمد أبو غلوة (90 يوماً) وزير الصحة الفلسطينية، الدكتور مي الكيلة، بضرورة توفير حليب لطفلها الرضيع بشكل عاجل.

وأكدت والدة الطفل، أن طفلها كان في رحلة علاج في مستشفى "المقاصد" بمدينة القدس المحتلة، وقد خصص له الأطباء نوعاً خاصاً من الحليب، تمكنت من صرفه ثلاث مرات من مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، وأبلغوها في المرة الرابعة أنه لم يعد متوفراً.

وقالت والدة الطفل: إن رضيعها، تدهورت حالته الصحية، ويعاني من جفاف حاد، لأنه لم يتناول الحليب الذي يعتمد عليه بشكل كلي وهو "نيتروموجين" وفقاً لوصفة الأطباء في مستشفى "المقاصد".

ولفتت إلى أن أهل الخير، قد وفروا لها عدداً من عبوات الحليب خلال الفترة الماضية، ولا تكفي لسد حاجة طفلها.

وناشدت والدة الطفل أبو غلوة، أهل الخير للمساهمة في توفير الحليب، لكونه يحتاج كل ثلاثة أيام علبة حليب، ثمنها نحو 150 شيكلاً، وهو غير متوفر في صيدليات القطاع.

رقم والدة الرضيع 0595732162

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