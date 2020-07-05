"الحركي" للأسرى المحررين يؤكد عدم وجود خلاف مع أي بنك

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المكتب الحركي المركزي للأسرى المحررين، اليوم الأحد، أن الأسرى والمحررين، ليسوا على خلاف مع أي بنك، خاصة البنوك الوطنية.



وأكد المكتب في بيان له، مساء اليوم الأحد، رفضه الإساءة والتشهير بأي بنك أو مؤسسة وطنية عامة أو خاصة، تحت غطاء الدفاع عن قضايا الأسرى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ودعا وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى توخي الدقة وبيان الحقائق، قبل نشر المعلومات، فيما يتعلق بهذا الخصوص.