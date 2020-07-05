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بسبب شبهة تضارب المصالح.. "النهضة" في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

بسبب شبهة تضارب المصالح.. "النهضة" في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة
حركة النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قال حزب (النهضة الإسلامي)، اليوم الأحد، إنه ينوي مراجعة موقفه من الحكومة، بسبب شبهة تضارب مصالح رئيس الوزراء.

وأضاف الحزب وهو رئيسي في الائتلاف الحاكم، أن شبهة التضارب أضرت بصورة الائتلاف، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقالت النهضة في بيان إنها تتابع التحقيقات في "شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها وعرضه على أنظار مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب".

وفجرت شبهة تضارب المصالح جدلاً واسعاً في تونس. وفتح القضاء تحقيقا وقال محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: إنه كلف هيئة رقابة عامة للتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع.

ويواجه رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ مطالب من معارضيه بالاستقالة بسبب شبهة تضارب مصالح، مما وضع حكومته في قلب العاصفة.

وقال الفخفاخ: إنه مستعد للاستقالة إذا ثبت مخالفته للقانون ورفض اتهامات بالفساد.

وكان النائب ياسين العياري كشف الأسبوع الماضي عن وثائق رسمية تظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار.

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