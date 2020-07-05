الخارجية: 169 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و3342 إصابة بين الجاليات الفلسطينية بالخارج





يشار هنا إلى أن هذه الدفعة من المغادرين، هي الثالثة بعد دفعتين غادرتا أرض الوطن إلى كل من الإمارات المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وستقوم الوزارة يوم غد، باستقبال الدفعة الأولى من الأحباب العالقين في أوروبا القادمين إلى أرض الوطن من عديد الدول الأوروبية.



إلى ذلك، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة مغادرة عدد من أبناء الجالية العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية في طريقهم الى قطاع غزة حيث غادر 16 مواطناً فلسطينيا من أبناء شعبنا في قطاع غزة على متن رحلة للخطوط المصرية، وتم مغادرة 8 مواطنين فلسطينيين على متن رحلة أخرى للخطوط المصرية.



في سياق، آخر، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية للمواطنين، علي خليل الواوي (60 عاماً)، وادريس سعيد سعد عباس (84 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4، كما أفادت السفارة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 40 إصابة، وتتابع السفارة أوضاع الحالات المصابة للاطمئنان عليها وتوفير أي احتياج لها، وفقا لإمكانياتها.



إلى امريكا، فقد أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية عدم تسجيل اية وفاة او إصابة في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد الوفيات 64، وعدد الإصابات 1855.



اما في كولومبيا، فقد أكدت سفارة دولة فلسطين تسجيل اول إصابتين في صفوف الجالية بفيروس (كورونا)، وتتواصل السفارة معهما للاطمئنان عليهما وتقديم اية مساعدة تتطلبانها وفقا لإمكانياتها.



وفي باكستان، أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 2 اصابة حتى الان، تخضع الإصابة الجديد للحجر الصحي المنزلي واوضاعها مستقرة.



وافادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا البوليفارية بإجلاء طالب فلسطينيي مريض من العالقين، وذلك بالتنسيق مع سفارة الجمهورية اللبنانية لدى فنزويلا وسفارة دولة فلسطين لدى لبنان، وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة في إسطنبول، حيث تم اجلائه على متن طائرة لبنانية، الى بيروت ومن ثم سينتقل الى إسطنبول في طريقه الى ارض الوطن.



كما تتابع السفارة شؤون الجالية والطلبة باستمرار، وهي على تواصل دائم معهم عبر أرقام الطوارئ للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في حل أية مشاكل تعترضهم، ولتقديم أية مساعدة ممكنة للمحتاجين، وتطمئن بعدم وجود اية اصابة في صفوفهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد بين أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج، إلى 169 حالة، لافتة إلى أن من بينهم اثنتين في العراق.وأشارت الوزارة في التقرير الصادر عنها، والذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بين أبناء الجالية الفلسطينية، وصل إلى 3342 إصابة، بينهم 10 حالات في العراق، وحالتان في كولومبيا، وحالة في الباكستان، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1397 حالة.في سياق آخر، استقبلت وزارة الخارجية والمغتربين هذا اليوم الدفعة الثانية من أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بلغ عددها 312 مواطناً من الأحباب العائدين، كما كان في استقبالهم الإدارة العامة للحدود والمعابر وقوات الامن الوطني والشرطة والأجهزة المختلفة وطواقم وزارة الصحة، حيث أخذت العينات اللازمة للفحص، للتأكد من خلوهم من فيروس (كورونا).كما قام السفير الدكتور أحمد الديك، بالاطمئنان على مغادرة 30 مواطناً من الاستراحة في طريقهم إلى ألمانيا الاتحادية، للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم.