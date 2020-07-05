فلسطين تُواصل تسجيل حصيلة إصابات عالية بفيروس (كورونا) وشفاء تسع حالات





وأفادت وزارة الصحة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، تسجيل 264 إصابة جديدة بالفيروس، منذ التحديث الصباحي (الساعة 12:00) وحتى الساعة 8:00 مساءً.





وبين الإصابات، 216 في محافظة الخليل، و44 في محافظة القدس، وإصابة في محافظة نابلس، وثلاث إصابات في محافظة رام الله والبيرة، فيما تم تسجيل تسع حالات شفاء من الفيروس في محافظة نابلس.





وأصبح العدد الإجمالي للإصابات، وفق إحصائيات وزارة الصحة، 4722، فيما وصل عدد الحالات النشطة، 4037، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 665.





وفيما يتعلق بالوفيات، فقد أصبح عدد حالات الوفاة 20 حالة.





وكانت "الصحة" أعلنت صباح اليوم، تسجيل 208 إصابات جديدة منذ التحديث المسائي (الساعة 9:00) أمس.

رام الله - دنيا الوطنواصلت فلسطين، اليوم الأحد، تسجيل حصيلة إصابات عالية، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).، بالإضافة إلى تسع حالات شفاء في مدينة نابلس.