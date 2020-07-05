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رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما
عبد الله الحمدوك
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا يوم الأحد بإعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة، وإعفاء نائبه الفريق عثمان محمد يونس.

وكتب حمدوك على حسابه بموقع (تويتر)، أنه عين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور بمنصب مدير عام الشرطة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

يأتي ذلك في أعقاب احتجاجات كبيرة طالبت بمزيد من الإجراءات ضد مسؤولين على صلة بالرئيس السابق عمر البشير.

وشارك في المظاهرات عشرات الآلاف بالشوارع في أنحاء السودان يوم الثلاثاء، للمطالبة بالإسراع بعملية الإصلاح وإعطاء دور أكبر للمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية جاءت سلمية بشكل كبير وإن أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

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