شؤون فلسطينية

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة بمساندة من الأجهزة الأمنية  30 محلاً تجارياً العدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في محافظة سلفيت.  

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة وبمساندة من الأجهزة الأمنية وأثناء قيامها بعمل جولات في مدينة وبلدات وقرى محافظة سلفيت لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم إغلاق 30 محلاً تجارياً في محافظة سلفيت.

وفي سياق متصل تم حجز مركبتين إداريا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها لمخالفتهما التعليمات.

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