فيديو: سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك.. ونشوب حريق كبير









رام الله - دنيا الوطنسقطت طائرة مدنية، اليوم الأحد، على طريق للسيارات في ولاية "كينتانا رو" المكسيكية.ونشر قائد شرطة الولاية ألبيرتو كابيلا على حسابه في (تويتر) لقطات تظهر الحريق، الذي اندلع في هيكل الطائرة جراء تحطمها، مشيراً إلى أن الطائرة المنكوبة، استخدمت على الأرجح لممارسة أنشطة غير قانونية، وفتحت الجهات الفدرالية المختصة تحقيقاً في الحادث، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وناشد كابيلا المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث، فيما رجحت وسائل إعلام محلية، أن الطائرة المنكوبة، استخدمت لتهريب المخدرات.