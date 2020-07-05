دولي

فيديو: سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك.. ونشوب حريق كبير

فيديو: سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك.. ونشوب حريق كبير
تحطم طائرة في المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
سقطت طائرة مدنية، اليوم الأحد، على طريق للسيارات في ولاية "كينتانا رو" المكسيكية.

ونشر قائد شرطة الولاية ألبيرتو كابيلا على حسابه في (تويتر) لقطات تظهر الحريق، الذي اندلع في هيكل الطائرة جراء تحطمها، مشيراً إلى أن الطائرة المنكوبة، استخدمت على الأرجح لممارسة أنشطة غير قانونية، وفتحت الجهات الفدرالية المختصة تحقيقاً في الحادث، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وناشد كابيلا المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث، فيما رجحت وسائل إعلام محلية، أن الطائرة المنكوبة، استخدمت لتهريب المخدرات.

 


 

أخبار ذات صلة

إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات بفيروس (كورونا).. وفرض إجراءات مشددة

إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات بفيروس (كورونا).. وفرض إجراءات مشددة

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)

بسبب &#34;التحديات الأمنية&#34;.. نتنياهو يُصدر قراراً بشأن رئيس (موساد)

بسبب "التحديات الأمنية".. نتنياهو يُصدر قراراً بشأن رئيس (موساد)

نتنياهو: نتواجد في مرحلة ذروة تفشي (كورونا) صعبة للغاية

نتنياهو: نتواجد في مرحلة ذروة تفشي (كورونا) صعبة للغاية

مسوؤل بـ &#34;الصحة&#34; الإسرائيلية: الموجة الثانية للوباء قد تكون أصعب من سابقتها

مسوؤل بـ "الصحة" الإسرائيلية: الموجة الثانية للوباء قد تكون أصعب من سابقتها

الولايات المتحدة تسجل أقل من 50 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال اليوم

الولايات المتحدة تسجل أقل من 50 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال اليوم

من وراء انفجار محطة توليد الكهرباء في إيران؟

من وراء انفجار محطة توليد الكهرباء في إيران؟

البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 64 ألفاً

البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 64 ألفاً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة لوزيرة الصحة الفلسطينية لإنقاذ حياة طفل رضيع

مناشدة عاجلة لوزيرة الصحة الفلسطينية لإنقاذ حياة طفل رضيع

&#34;الحركي&#34; للأسرى المحررين يؤكد عدم وجود خلاف مع أي بنك

"الحركي" للأسرى المحررين يؤكد عدم وجود خلاف مع أي بنك

محافظ رام الله والبيرة تُعلن تشديد الإغلاق على بيتونيا خمسة أيام

محافظ رام الله والبيرة تُعلن تشديد الإغلاق على بيتونيا خمسة أيام

&#34;اللجنة الوزارية&#34;: سيتم تلبية كافة الاحتياجات اللازمة بالخليل لمواجهة وباء (كورونا)

"اللجنة الوزارية": سيتم تلبية كافة الاحتياجات اللازمة بالخليل لمواجهة وباء (كورونا)

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

تفاصيل رسالة من وزير الخارجية الفرنسي لـ &#34;عريقات&#34; بشأن خطط الضم الإسرائيلية

تفاصيل رسالة من وزير الخارجية الفرنسي لـ "عريقات" بشأن خطط الضم الإسرائيلية

النائب العام والشرطة بغزة يوجهان تحذيراً بشأن إطلاق النار أثناء إعلان نتائج التوجيهي

النائب العام والشرطة بغزة يوجهان تحذيراً بشأن إطلاق النار أثناء إعلان نتائج التوجيهي

الاحتلال يُصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

الاحتلال يُصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

منوعات

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

عربي

بسبب شبهة تضارب المصالح.. &#34;النهضة&#34; في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

بسبب شبهة تضارب المصالح.. "النهضة" في تونس تعتزم مراجعة موقفها من الحكومة

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

رئيس الوزراء السوداني يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)