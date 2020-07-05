محافظ رام الله والبيرة تعلن تشديد الإغلاق على بيتونيا خمسة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مساء اليوم الأحد، تشديد الإغلاق على بلدة بيتونيا لمدة خمسة ايام، بعد تسجيل حالة اصابة بفيروس (كورونا) في البلدة.



وأوضحت د.غنام في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المصاب خالط عددا كبيرا من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها، مبينة ان الاغلاق تم بالتنسيق مع بلدية بيتونيا وكافة جهات الاختصاص.



وشددت على ضرورة التزام جميع المخالطين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما تحت طائلة المسؤولية، مطالبة جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.