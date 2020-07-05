"اللجنة الوزارية": سيتم تلبية كافة الاحتياجات اللازمة بالخليل لمواجهة وباء (كورونا)

قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الأحد: إنه سيتم اتخاذ قرار غدًا، يخص الاحتياجات الملحة لمحافظة الخليل، خلال جلسة مجلس الوزراء.



يأتي ذلك، بعدما تم الاتفاق عليها بين اللجنة الوزارية، ومشاورة رئيس الوزراء، الذي أبدى الموافقة عليها.



وتضم اللجنة، وهي مكلفة من قبل الحكومة بالاطلاع على الوضع الصحي في محافظة الخليل، حيث زارت المحافظة اليوم، خمسة وزراء، هم: الصحة مي الكيلة، والاقتصاد خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، والعدل محمد الشلالدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحاق سدر.



وأكد العسيلي خلال مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة في مقر محافظة الخليل، أن الحكومة جاهزة لتقديم كافة المساعدات والاحتياجات اللازمة لمواجهة انتشار هذا الوباء، مضيفاً أنه تم عقد خمسة لقاءات ما بين اللجنة الوزارية والقطاعات المختلفة في محافظة الخليل.



وشملت اللقاءات: القطاع الصحي والعاملين فيه، والبلديات، والقطاع الخاص، ورجال الأعمال، والاتحادات والنقابات المهنية، إضافة لعدد من الخبراء وذوي الاختصاص، للوقوف على الاحتياجات الضرورية وتحديدها.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تلبية كافة الاحتياجات العاجلة والعاجلة جداً، خاصة المتعلق منها بالأجهزة والمعدات الضرورية لمقاومة الوباء، حيث تم التواصل مع رئيس الوزراء، وسيتم إقرارها غداً في اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن بعض الاحتياجات، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، سيتم العمل على توفيرها بأسرع وقت ممكن.



وطالب العسيلي المواطنين، وكافة مكونات المحافظة بضرورة الالتزام بكل ما يصدر عن جهات الاختصاص من تعليمات وإجراءات وقائية؛ للحد من انتشار الوباء، والقضاء عليه.



وفيما يتعلق باحتياجات المحافظة من الطواقم الطبية، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم رفد مستشفى دورا بـ 53 كادراً طبياً، إلا أن جزءاً منهم استنكف عن العمل، وتم نقل عدد من الكوادر إليه من مناطق أخرى، مؤكدة أنه سيتم توظيف ما يلزم من كوادر طبية.



وأضافت، أنه تم تجهيز مستشفى دورا الحكومي بشكل كامل تقريباً، وسيتم الانتهاء من بعض النواقص خلال الفترة المقبلة.



وكانت اللجنة الوزارية، عقدت في وقت سابق اليوم، سلسلة اجتماعات في محافظة الخليل، لمتابعة الوضع الصحي فيها، وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء غداً.



وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أكد أمس السبت، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمحافظة الخليل، التي سجلت فيها أعلى إصابات بفيروس (كورونا)، والحفاظ على وضع صحي مستقر فيها أولوية لنا.



وأضاف اشتية، أن مجلس الوزراء، سيبحث توصيات اللجنة الوزارية، وسيدرس كافة المقترحات؛ لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة؛ لتمكينه من السيطرة على الوباء.

رام الله - دنيا الوطن