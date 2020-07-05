شاهد: حفرة أحدثها صاروخ أُطلق نحو "غلاف غزة" اليوم

من جهته، قال الصحفي، اليؤور ليفي: إن هذه هي المرة الأولى منذ شباط/ فبراير الماضي، التي يطلق فيها صواريخ من غزة نحو إسرائيل أكثر من مرة في نفس اليوم.





كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس مجلس (سدوت نيغف)، قوله: إننا " نرى ببالغ الخطورة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من غزة، ونتوقع من القيادة السياسية، أن تأمر الجيش بالرد بقوة وحزم"، وفق تعبيره.





وسطقت في مناطق غلاف غزة مساء اليوم الأحد، ثلاثة صواريخ، من قطاع غزة، على دفعتين، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.



