إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات بفيروس (كورونا).. وفرض إجراءات مشددة



وبدءاً من صباح الغد، لن يسمح لأكثر من 50 شخصاً، بالتواجد في قاعات الأفراح والحانات والنوادي الليلية، كما يحظر التجمع في مناسبات أخرى لما يزيد عن عشرين شخصاً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وغداً ستناقش الحكومة فرض تدابير وقائية أخرى تتعلق بالتواجد في الشواطئ، والمطاعم وحضور النشاطات الثقافية.



إلى ذلك بعثت وزارة الصحة اليوم بعشرات الآلاف من الرسائل النصية إلى الإسرائيليين، الذي يطلب منهم الدخول في الحجر الصحي بناءً على معطيات زود جهاز الأمن العام الشاباك الوزارة بها علما بانه قد بدا مجددا باستخدام قدراته التكنولوجية من أجل تحديد مكان تواجد المرضى.





وقالت مصادر في الوزارة: إنها تعي الصعوبة التي يواجهها الإسرائيليون بسبب هذه الوسائل ولكنها تعد منقذة للحياة.



سجلت إسرائيل اليوم الأحد، 755 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 29.787 مصاباً، بينهم 86 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 331.يأتي ذلك في الوقت الذي صادقت فيه لجنة (كورونا) البرلمانية في إسرائيل اليوم، على القيود الجديدة المفروضة على التجمعات بهدف حصر الوباء.