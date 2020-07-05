دولي

إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات بفيروس (كورونا).. وفرض إجراءات مشددة

إسرائيل تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات بفيروس (كورونا).. وفرض إجراءات مشددة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الأحد، 755 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 29.787 مصاباً، بينهم 86 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 331.

يأتي ذلك في الوقت الذي صادقت فيه لجنة (كورونا) البرلمانية في إسرائيل اليوم، على القيود الجديدة المفروضة على التجمعات بهدف حصر الوباء.

وبدءاً من صباح الغد، لن يسمح لأكثر من 50 شخصاً، بالتواجد في قاعات الأفراح والحانات والنوادي الليلية،  كما يحظر التجمع في مناسبات أخرى لما يزيد عن عشرين شخصاً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وغداً ستناقش الحكومة فرض تدابير وقائية أخرى تتعلق بالتواجد في الشواطئ، والمطاعم وحضور النشاطات الثقافية.

إلى ذلك بعثت وزارة الصحة اليوم بعشرات الآلاف من الرسائل النصية إلى الإسرائيليين، الذي يطلب منهم الدخول في الحجر الصحي بناءً على معطيات زود جهاز الأمن العام الشاباك الوزارة بها علما بانه قد بدا مجددا باستخدام قدراته التكنولوجية من أجل تحديد مكان تواجد المرضى. 

وقالت مصادر في الوزارة: إنها تعي الصعوبة التي يواجهها الإسرائيليون بسبب هذه الوسائل ولكنها تعد منقذة للحياة.

أخبار ذات صلة

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)

بسبب &#34;التحديات الأمنية&#34;.. نتنياهو يُصدر قراراً بشأن رئيس (موساد)

بسبب "التحديات الأمنية".. نتنياهو يُصدر قراراً بشأن رئيس (موساد)

نتنياهو: نتواجد في مرحلة ذروة تفشي (كورونا) صعبة للغاية

نتنياهو: نتواجد في مرحلة ذروة تفشي (كورونا) صعبة للغاية

مسوؤل بـ &#34;الصحة&#34; الإسرائيلية: الموجة الثانية للوباء قد تكون أصعب من سابقتها

مسوؤل بـ "الصحة" الإسرائيلية: الموجة الثانية للوباء قد تكون أصعب من سابقتها

الولايات المتحدة تسجل أقل من 50 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال اليوم

الولايات المتحدة تسجل أقل من 50 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال اليوم

من وراء انفجار محطة توليد الكهرباء في إيران؟

من وراء انفجار محطة توليد الكهرباء في إيران؟

البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 64 ألفاً

البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 64 ألفاً

دخول أعضاء لجنة الخارجية والأمن بـ (كنيست) الإسرائيلي إلى العزل

دخول أعضاء لجنة الخارجية والأمن بـ (كنيست) الإسرائيلي إلى العزل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

محافظ رام الله والبيرة تعلن تشديد الإغلاق على بيتونيا خمسة أيام

محافظ رام الله والبيرة تعلن تشديد الإغلاق على بيتونيا خمسة أيام

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

النائب العام والشرطة بغزة يوجهان تحذيراً بشأن إطلاق النار أثناء إعلان نتائج التوجيهي

النائب العام والشرطة بغزة يوجهان تحذيراً بشأن إطلاق النار أثناء إعلان نتائج التوجيهي

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

اللجنة الاستشارية تجتمع افتراضياً وتبدي الدعم لـ (أونروا)

اللجنة الاستشارية تجتمع افتراضياً وتبدي الدعم لـ (أونروا)

مجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

مجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

منوعات

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

عربي

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)