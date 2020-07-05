شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل





وأدت المواجهات إلى إصابة شاب مباشرة بالوجه، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنبلة صوتية باتجاهه، نقل على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.















رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم الأحد، شاب بالوجه جراء إطلاق جنود الاحتلال قنبلة صوت باتجاهه في منطقة باب الزاوية في الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا)، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال المتمركزين على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة.