هل أوقفت هيئة التأمين والمعاشات صرف علاوة الـ 6% للمتقاعدين العسكريين؟





وأوضح المصدر، أن ما يجري تداوله في وسائل الإعلام بهذا الشأن، عار عن الصحة، مشدداً على أن الصورة ستتضح فور صرف رواتب المتقاعدين العسكريين، والتي من المتوقع أن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأشار المصدر، إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بوقف صرف هذه العلاوة أو الاستمرار بها، هي هيئة التأمين والمعاشات، مرجحاً أن يكون هناك آلية لصرف هذه العلاوة بعيداً عن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.





ولفت المصدر، إلى أن عدة خيارات مطروحة للتعامل مع هذه العلاوة، إما بإيقاف صرفها، أو بصرف نسبة منها، أو بصرفها لفئات محددة حسب حاجة تلك الفئات وأوضاعها المعيشية والاقتصادية، وفق تقييمات سابقة لدى الهيئة.





الجدير ذكره، أن الحكومة الفلسطينية، صرفت أمس الخميس راتب شهر أيار/ مايو الماضي بنسبة 50% لكافة الموظفين بحد أدنى 1750 شيكلاً، في ظل الأزمة المالية التي أجبرتها على التأخر عن صرف الراتب لشهر كامل.

خاص دنيا الوطنكشف مصدر فلسطيني مُطلع، حقيقة الأنباء التي يجري تداولها حول قرار وقف صرف علاوة الـ 6% للمتقاعدين العسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لم يتخذ أي قرار بتجميد صرف علاوة الـ 6%، لافتاً إلى أن الأمر متعلق بقرار هيئة التأمين والمعاشات الفلسطينية.