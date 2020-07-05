الجيش الإسرائيلي: ثلاثة صواريخ انطلقت من القطاع سقطت في "غلاف غزة"

سطقت في مناطق غلاف غزة مساء اليوم الأحد، ثلاثة صواريخ، من قطاع غزة، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.



وللمرة الثانية خلال أقل من ساعة، دوت صفارات الإنذار مجدداً في غلاف غزة، وتحديداً في منطقة "مفلاسيم".





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه " متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو المستوطنات". وكانت صفارات الإنذار دوت مساء اليوم الأحد، في غلاف غزة، بعد إطلاق صاروخين من القطاع.

رام الله - دنيا الوطن