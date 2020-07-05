عاجل

  • رئيس مجلس سدوت نيغف: نتوقع من القيادة السياسية أن تأمر الجيش بالرد بقوة وحزم

شؤون فلسطينية

النائب العام والشرطة بغزة يوجهان تحذيراً بشأن إطلاق النار أثناء إعلان نتائج التوجيهي

النائب العام والشرطة بغزة يوجهان تحذيراً بشأن إطلاق النار أثناء إعلان نتائج التوجيهي
رام الله - دنيا الوطن
حذر النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون وقيادة الشرطة الفلسطينية، المواطنين من إطلاق النار في الهواء، خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.

وأصدر النائب العام تعليماته المشددة إلى كافة النيابات وأقسام الشرطة والمباحث العامة في المحافظات، للاهتمام والتعامل بحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري بوجه غير مشروع خلال الاعلان عن نتائج الثانوية العامة.

وأكد النائب العام ومساعد عام الشرطة لشؤن المحافظات العميد/ محمد ابو زايد، ومدير ادارة المباحث العامة العقيد/نهاد الجعبري، على أن استخدام السلاح وإطلاق النار في الهواء، وخاصة في مثل هذه المناسبات، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وسيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة
السلاح المستخدم وفقاً للقانون مؤكدين التنسيق الكامل وتضافر الجهود مع قيادة الفصائل الوطنية برفع الغطاء التنظيمي، واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته، حفاظا علي أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنعا لتكدير صفو الطمأنينة العامة، وحماية لأمن وسلامة المجتمع وتطبيقا لسيادة القانون.

ووفق قرار الحكومة الفلسطينية، برئاسة د.محمد اشتية، فإن إعلان نتائج التوجيهي، سيكون في منتصف هذا الشهر.

أخبار ذات صلة

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

تفاصيل رسالة من وزير الخارجية الفرنسي لـ &#34;عريقات&#34; بشأن خطط الضم الإسرائيلية

تفاصيل رسالة من وزير الخارجية الفرنسي لـ "عريقات" بشأن خطط الضم الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: ثلاثة صواريخ انطلقت من القطاع سقطت في &#34;غلاف غزة&#34;

الجيش الإسرائيلي: ثلاثة صواريخ انطلقت من القطاع سقطت في "غلاف غزة"

شاهد: تفاصيل مؤلمة لوفاة طفل حُرق حياً على يد مسلح مجهول وسط القطاع

شاهد: تفاصيل مؤلمة لوفاة طفل حُرق حياً على يد مسلح مجهول وسط القطاع

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

اللجنة الاستشارية تجتمع افتراضياً وتبدي الدعم لـ (أونروا)

اللجنة الاستشارية تجتمع افتراضياً وتبدي الدعم لـ (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

مجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

مجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

عرنكي يرحب بالبيان الصادر عن مجموعة السلامُ العربي حول التطورات بملف المصالحة

عرنكي يرحب بالبيان الصادر عن مجموعة السلامُ العربي حول التطورات بملف المصالحة

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

منوعات

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

عربي

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)