شاهد: تفاصيل مؤلمة لوفاة طفل حُرق حياً على يد مسلح مجهول وسط القطاع

"خذوني على ابني، انحرق قدام عنيا ما قدرت أعمل شيء"، بهذه الكلمات، حاولة السيدة إم كاظم إلتقاط أنفاسها مرددة بهذه العبارة التي لم تفارق شفاها، في بيت أهلها غرب مدينة غزة، بعد أن تجمعن النساء حولها في محاولة لمؤزرتها فيما أصابها بعد فقدان فلذة كبدها البكر كاظم، حينما كان يلهو في فناء المنزل وسط قطاع غزة.



أم كاظم كشفت تفاصيل الحادثة التي تعرض لها نجلها الطفل، حيث أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الماضي 30 يونيو، كان كاظم يحاول إطعام الدجاج في فناء المنزل، وكانت والدته تعد الطعام في مطبخ المنزل، حيث سمعت صراخ أطفالها بشكل مفاجئ لتخرج من باب المنزل لتجد طفلها كاظم قد تحول إلى عود كبريت مشتعل يحاول الاستغاثة بوالدته".



وقالت أم كاظم لـ "دنيا الوطن": "حاولت إخماد النار المشتعلة في جسد طفلي، وهو يصرخ ويقول إن ملثم يحمل سلاحاً سكب البنزين وحرقه".



من جانبه، يقول خال الطفل، ساجد عيشان، إن مسلحاً دخل المنزل في وضح النهار، واختبأ في إحدى الخيم داخل فناء المنزل، ومن ثم أمسك بالطفل وضربه في رأسه وسكب البنزين على جسده وحرقه ثم حاول الاستنجاد بوالدته التي كانت داخل المنزل الواقع في نفس الأرض التي حرق فيها الطفل.



وأكد خال الكفل، أن ابن شقيقته أصيب بجراح خطيرة، دخل على إثرها غرفة العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي، إلى أن فارق الحياة ظهر أمس السبت.





وطالبت والدة الطفل بالقصاص، والعمل على محاسبة الفاعلين، وأخذ حق طفلها الذي أوصاها قبل وفاته بضرورة ملاحقة الفاعلين.



"دنيا الوطن" أجرت لقاءً مع العائلة عبر التقرير التالي:

خاص دنيا الوطن - محمد عوض