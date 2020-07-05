عربي

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الأحد، 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات من أن تفشى الفيروس في المملكة، إلى 1164، وفق ما أفاد وزير الصحة، سعد جابر.

وأضاف: أن الحالات توزعت كالتالي: 3 سائقي شاحنات أحدهم أردني وصل الأردن عبر حدود العمري ونُقل إلى مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى سائقين غير أردنيين وصلا الأردن عبر حدود الكرامة، وتم التعامل معهما وفق البروتوكول المتبع، و8 قادمين من الخارج مقيمين في فنادق الحجر، 5 منهم جاءوا من الإمارات، وشخص وصل من السعودية، واثنان وصلا من مصر، والحالة الأخيرة هي إصابة محلية لمخالطة لزوجها المصاب والمتواجد في مستشفى الأمير حمزة.

وتابع أنه أجري 5508 فحوصات مخبرية اليوم، ليصل العدد الإجمالي للفحوص المخبرية للكشف عن فيروس (كورونا) إلى 420893 فحصاً مخبريا.

أخبار ذات صلة

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و&#34;العفو الدولية&#34;

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و"العفو الدولية"

العراق: اعتراض سُني على آلية إسناد المناصب الأمنية العليا.. ومطالبات بالتوازن الوطني

العراق: اعتراض سُني على آلية إسناد المناصب الأمنية العليا.. ومطالبات بالتوازن الوطني

الرئيس الجزائري يُطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في بلاده

الرئيس الجزائري يُطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في بلاده

مصر تشهد انخفاضاً نسبياً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تشهد انخفاضاً نسبياً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

شاهد: إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

عرنكي يرحب بالبيان الصادر عن مجموعة السلامُ العربي حول التطورات بملف المصالحة

عرنكي يرحب بالبيان الصادر عن مجموعة السلامُ العربي حول التطورات بملف المصالحة

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

منوعات

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

عربي

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)