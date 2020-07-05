ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

سجل الأردن اليوم الأحد، 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات من أن تفشى الفيروس في المملكة، إلى 1164، وفق ما أفاد وزير الصحة، سعد جابر.



وأضاف: أن الحالات توزعت كالتالي: 3 سائقي شاحنات أحدهم أردني وصل الأردن عبر حدود العمري ونُقل إلى مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى سائقين غير أردنيين وصلا الأردن عبر حدود الكرامة، وتم التعامل معهما وفق البروتوكول المتبع، و8 قادمين من الخارج مقيمين في فنادق الحجر، 5 منهم جاءوا من الإمارات، وشخص وصل من السعودية، واثنان وصلا من مصر، والحالة الأخيرة هي إصابة محلية لمخالطة لزوجها المصاب والمتواجد في مستشفى الأمير حمزة.



وتابع أنه أجري 5508 فحوصات مخبرية اليوم، ليصل العدد الإجمالي للفحوص المخبرية للكشف عن فيروس (كورونا) إلى 420893 فحصاً مخبريا.



رام الله - دنيا الوطن