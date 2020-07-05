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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً واستولت على جرافته، في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية، واعتقلت المواطن موسى أحمد سالم جهالين، بعد أن استولت على جرافته، بحجة عمله في مناطق تخضع لـ"سيطرة إسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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