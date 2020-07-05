دولي

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)

إيران تسجل أعلى عدد يومي للوفيات بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيران اليوم الأحد، 163 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

ويشير هذا الرقم إلى أعلى عدد يومي للوفيات بالفيروس منذ أن تفشى في البلاد، متجاوزاً ما سجلته البلاد يوم الاثنين الماضي، البالغ 162 وفاة.

ووفق وزارة الصحة، فقد أصبح إجمالي الوفيات في الجمهورية الإسلامية جراء الإصابة بفيروس (كورونا)، 11 ألفا و571 وفاة.

 كما بلغ عدد المصابين 249 ألفا و438 حالة إصابة، فيما أكدت
"الصحة"، أن عدد المتعافين بلغ 201 ألف و330 شخصا.

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