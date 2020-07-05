بسبب "التحديات الأمنية".. نتنياهو يصدر قراراً بشأن رئيس الموساد

نتنياهو رئيس موساد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمديد فترة ولاية رئيس (موساد)، يوسي كوهين نصف سنة أخرى، ليستمر حتى حزيران/يونيو 2021.



وقال في تغريدة له عبر (تويتر): إنه "على ضوء التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل طلبت من رئيس الموساد يوسي كوهين أن يمدد فترة ولايته في هذا المنصب بحوالي ستة أشهر أخرى".



وأضاف: عليه سيتم تعيين رئيس جديد لـ (موساد) خلال شهر حزيران/يونيو من العام 2021، مشيراً إلى أن رئيس (موساد) استجاب لطلبه، وسيبدأ عامه السادس في هذا المنصب في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.