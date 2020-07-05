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السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية اليوم الأحد، 58 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، ليشير ذلك إلى أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات الفيروس في المملكة.

ووفق وزارة الصحة السعودية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة، إلى 1916 حالة وفاة، منذ تفشي الفيروس في البلاد.

كما سجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 3580 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في المملكة حتى الآن 209509 بما فيها 62357 حالة نشطة منها 2283 حالة حرجة.


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