مجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية





كما أصدرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات (BDS) في اميركا اللاتينية، بيانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني، ورافضا "لصفقة القرن" ومشروع الضم الاسرائيلي، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" والذي يهدف الى استكمال المشروع الصهيوني في سرقة الأرض الفلسطينية، ونسف جميع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والذي يضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي منحت الشعب الفلسطيني دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى الأراضي التي هجروا منها في اعقاب النكبة الفلسطينية الكبرى عام 1948، وفقا للقرار الاممي 194، مما يهدد مشروع حل الدولتين، لصالح مشروع دولة "إسرائيل الكبرى" التي تحول الشعب الفلسطيني الى تجمعات بشرية تعيش في "ارخبيلات" مقطعة الاوصال منزوعي السيادة الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال مشروع "الضم" الذي يستكمل عملية سرقة الأراضي في الضفة الفلسطينية ليطال 30% بما فيها غور الاردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة على جميع المستوطنات ومناطق (ج) التي تعتبر السلة الغذائية للشعب الفلسطيني.



وقد دعا البيان الى رفض قاطع لهذه الخطوات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والى الرد عليها من خلال مقاطعة شاملة لجميع المنتجات الإسرائيلية وفرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة الإسرائيلية، وفك التعاون بجميع المجالات وأبرزها التكنولوجية والعسكرية.



وقد حظي البيان بتأييد واسع من خلال مجموع التواقيع الوازنة التي أيدت مضمونه ومن بين الموقعين "ديلما روسيف" "ولولا دا سيلفا" الرؤساء السابقين للبرازيل، "ايفو موراليس" الرئيس السابق لدولة بوليفيا، "إرنيستو سامبر" الرئيس السابق لدولة كولومبيا، "خوسي موخيكا" الرئيس السابق لدوله الاورغواي، "فرناندو لوغو" الرئيس السابق لدولة البارغواي، "رافاييل كوريا" الرئيس السابق لدولة الإكوادور، "ميشيل باشيليت" الرئيسة السابقة لدولة "التشيلي".



رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس الشيوخ التشيلي بيان وقرار يطالب الحكومة التشيلية باتخاذ قرار لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وخاصة الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.