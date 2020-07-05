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شؤون فلسطينية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تضامنه مع الشباب الفلسطيني في كفاحه ضد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعم نضاله ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضد الاستيطان والجدار وتهويد القدس.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم الأحد، عبر تقنية (فيديو كونفرنس) بحضور الدول الأعضاء، حيث مثل دولة فلسطين اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

بدوره ثمن الرجوب الدعم المتواصل الذي تقدمه الدول العربية للشباب الفلسطيني، مؤكدا أهمية هذا الدعم في تعزيز صمود الشباب في فلسطين، خاصة في هذه المرحلة الحرجة والمفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، والتي تهدف للقضاء على آمال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وعقد هذا الاجتماع عن بعد، تنفيذا للبيان الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 6 أيار/مايو 2020، بشأن التعامل مع تبعات جائحة (كوفيد- 19).

وتخلل الاجتماع نقاش العديد من القضايا والمشاريع المقترحة الهادفة لتمكين قطاع الشباب العربي، كما تم المصادقة على القرارات التي تم اتخاذها من قبل المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الـ 63 والذي عقد قبل عدة أيام.

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