عاجل

  • بريطانيا: تراجع الوفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 22 حالة اليوم

  • الجزائر: تسجيل 441 إصابة بفيروس (كورونا) و6 وفيات

شؤون فلسطينية

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي: "إن موقفنا موحد فيما يتعلق بوقف ورفض أي علاقة تجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في حال استمرار قرارهم بضم أراضٍ فلسطينية.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا الموقف يأتي تعزيزا ودعما للموقف الأردني المشرف الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رفض قرار الضم الاسرائيلي.

وكشف الكباريتي عن عزم غرفة تجارة الأردن عقد سلسلة من اللقاءات مع التجار الأردنيين للإعلان عن موقف موحد، والعمل بشكل دائم وفق جهود متكاتفة مع هذه القضية الوطنية على المستويين المحلي والعربي .

وشدد على أن القطاع الخاص بالمملكة سيدعو لوقف كل التعاملات الاقتصادية مع أي دولة أو طرف يقر او يدعم قرار اسرائيل بضم اراض فلسطينية جديدة.

وثمن الكباريتي موقف الحكومة الفلسطينية التي عملت على الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الاسرائيلي، مؤكدا وجود تعاون وثيق مع الأشقاء، داعيا الى بلورة هذه القرارات من خلال العمل المشترك.

وقال: قمنا بعدد من الزيارات للأشقاء في فلسطين، حيث عملنا سويا على تعزيز التعاون التجاري .

وأشار الكباريتي الى أن الأردن المكان المثالي لتسويق المنتجات الفلسطينية الى العالم العربي بشكل خاص والاسواق العالمية بشكل عام، مؤكدا أن هناك مساعي حثيثة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين .

ودعا الكباريتي مؤسسات القطاع الخاص العربي لاتخاذ قرارات بوقف التعاون والتعامل التجاري مع أي طرف يساند قرار دولة الاحتلال الاسرائيلي بالاستيلاء على اراض فلسطينية، وضرورة تبني مواقف داعمة تساند الجهد الذي يقوده الأردن في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعاد الكباريتي التأكيد على ضرورة أن تقف القطاعات الاقتصادية صفا واحدا خلف العاهل الأردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مثمنا مواقفه الصلبة في حشد الدعم الدولي الرافض لسياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، كما ان هذا الموقف يعتبر صمام أمان لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

الاحتلال يصيب شاباً في الخليل ويمنع تنقل سكان شارع الشهداء

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

اللجنة الاستشارية تجتمع افتراضياً وتبدي الدعم لـ (أونروا)

اللجنة الاستشارية تجتمع افتراضياً وتبدي الدعم لـ (أونروا)

مجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

مجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

عرنكي يرحب بالبيان الصادر عن مجموعة السلامُ العربي حول التطورات بملف المصالحة

عرنكي يرحب بالبيان الصادر عن مجموعة السلامُ العربي حول التطورات بملف المصالحة

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتستولي على جرافته شمال أريحا

عرنكي يرحب بالبيان الصادر عن مجموعة السلامُ العربي حول التطورات بملف المصالحة

عرنكي يرحب بالبيان الصادر عن مجموعة السلامُ العربي حول التطورات بملف المصالحة

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

رواجبة يدين اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين بمحافظتي قلقيلية وسلفيت

رواجبة يدين اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين بمحافظتي قلقيلية وسلفيت

لجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا والأغوار تنفذ جولات على المصانع الغذائية

لجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا والأغوار تنفذ جولات على المصانع الغذائية

منوعات

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

عربي

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

ارتفاع لافت بمعدل إصابات فيروس (كورونا) اليومي في الأردن

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)