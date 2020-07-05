دولي

نتنياهو: نتواجد في مرحلة ذروة تفشي (كورونا) صعبة للغاية

نتنياهو: نتواجد في مرحلة ذروة تفشي (كورونا) صعبة للغاية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "إننا نتواجد في مرحلة ذروة تفشي (كورونا) صعبة للغاية، متوقعاً أن يتضاعف عدد المرضى المصنفين في دائرة الخطر. 

وأضاف في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: أن هذا الوضع يشكل تحدياً للجهاز الصحي، موضحاً: "أننا لسنا في حالة طوارئ".

وأكد مع ذلك أنه في حال عدم احتواء انتشار الفيروس فلن يكون هناك اقتصاد أو صحة، مشيراً إلى أن الحكومة ستلتئم قريباً لاتخاذ قرارات جديدة بهدف التصدي للوباء.

وتعهد نتنياهو بأن يعرض قريباً خطة اقتصادية للتعامل مع المصاعب التي يواجهها المستقلون وأصحاب المصالح التجارية والمستخدمون وباقي المواطنين. 

وقال: إنه وأعضاء الحكومة يعتبرون ذلك مهمة سامية.

وأفادت وزارة الصحة ظهر اليوم أن عدد المرضى حاليا يقترب من 11 ألفا، و200 مصاب، بعد رصد 803 مصابين أمس.

وتشير معطيات جديدة لوزارة الصحة الى أن حالة 86 من حاملي الفيروس، توصف بالخطيرة، ويستعين 29 منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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