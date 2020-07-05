مسوؤل بـ "الصحة" الإسرائيلية: الموجة الثانية للوباء قد تكون أصعب من سابقتها



وخلال نقاش أجرته اللجنة البرلمانية المكلفة بـ (كورونا)، أضاف كيش: أنه يجب اتخاذ تدابير احترازية مشددة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبدروه قال نائب مدير عام وزارة الصحة لضمان جودة العلاجات الطبية، البروفيسور يارون نيف: إن العنصر الحاسم في التصدي لفيروس (كورونا) هو تصرفات الجمهور.



وأوضح في سياق حديث إذاعي: أن الاكتفاء بوضع الكمامة لا يجدي إذ يجب أيضا الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة العامة وتجنب التجمهر للحيلولة دون الإصابة بالفيروس.





ويستدل من بيانات وزارة الصحة، أن عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بخطيرة، تضاعف في غضون الأسبوع الأخير ليبلغ 86.





وارتفع عدد المصابين المؤكدين بالفيروس في إسرائيل، إلى أكثر من 11 ألفا.



رام الله - دنيا الوطنحذر نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يؤاف كيش من أن الموجة الثانية للوباء أصعب من سابقتها، معرباً عن خشيته من ارتفاع أعداد مصابي فيروس (كورونا)، المصنفين ضمن دائرة الخطر إلى أكثر من 300.