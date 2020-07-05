شؤون فلسطينية

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قامت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم، بإغلاق 30 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بإجراءات السلامة في عدة مناطق بمحافظة الخليل.

وذكرت إدارة ادارة لعلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بأنه وخلال عمل دوريات جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية في أرجاء محافظة الخليل من أجل التأكد من إجراءات السلامة العامة والوقائية من فيروس (كورونا) المتبعة من قبل المواطنين وأصحاب المحال التجارية، فقد تم إغلاق 30 محلاً تجارياً في انحاء المحافظة  لعدم التزامهم بوسائل الحماية ".    

وأضافت: بأنه وخلال هذه المتابعة على المنشآت التجارية المصرح لها بالعمل، تم ضبط 30 محلاً تجارياً غير ملتزمة بإجراءات السلامة داخل هذه المنشآت وبين العاملين فيها، حيث تم اغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت الشرطة أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المؤسسة الشرطية الهادفة للتعامل مع الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد، وتنفيذاً لقرارات القيادة الفلسطينية الهادفة لمكافحة انتشار مرض فيروس (كورونا) وحفاظاً على سلامة أبناء شعبنا.

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