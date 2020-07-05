رواجبة يدين اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين بمحافظتي قلقيلية وسلفيت





وحمّل المسؤولية لجيش الاحتلال الذي يطلق العنان للمستوطنين لارتكاب الجرائم، مطالباً بتحرك دولي لحماية أبناء شعبنا مما يقوم به قطعان المستوطنين.





كما طالب المؤسسات الدولية والراعية لحقوق الانسان بالعمل وعلى وجه السرعة لانهاء هذا المسلسل الهزيل، واصفاً الصمت الدولي تجاه ما يجري على الارض بالمخزي.



وأفادت مصادر في المنطقة أن المستوطنين يقومون بهذه الإجراءات الاستفزازية لخلق أمر واقع جديد على الأرض بالتزامن مع قانون الضم الذي تعكف الحكومة المتطرفة في دولة الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنأدان اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية ما قام به قطعان المستوطنين من اعتداء سافر على أراضي المواطنين محافظتي قلقيلية وسلفيت وأدان إطلاق النار عليهم.