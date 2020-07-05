لجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا والأغوار تنفذ جولات على المصانع الغذائية





يأتي ذلك للتأكد من التزام العاملين بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الخاصة بقانون الطوارئ للوقاية والحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وأضحت اللجنة ان الجولات التفتيشية والتفقدية على المصانع الغذائية سيتم تكثيفها وذلك في اطار الجهود التي تبذل لمكافحة والحد من انتشار الفيروس.





















رام الله - دنيا الوطننفذت لجنة السلامة العامة في محافظة أريحا والأغوار، جولات على المصانع الغذائية المسموح لها بالعمل في ظل حالة الطوارئ.