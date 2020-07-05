شؤون فلسطينية

بينهم 7 رؤساء سابقين..أكثر من 320 شخصية بأمريكا اللاتينية يوقّعون على نداء ضدّ الضم

بينهم 7 رؤساء سابقين..أكثر من 320 شخصية بأمريكا اللاتينية يوقّعون على نداء ضدّ الضم
رام الله - دنيا الوطن
وقّع سبعة رؤساء سابقين لدولٍ في أميركا اللاتينية، إلى جانب مئات الشخصيّات السياسيّة والثقافيّة والأكاديميّة والاجتماعيّة، على بيانٍ يدعو المجتمعَ الدولي إلى فرض عقوباتٍ على إسرائيل بسبب اعتزامها ضمّ أراضٍ فلسطينيةٍ محتلّة، ومضيّها قدماً في تطبيق نظام فصل عنصري "أبارتهايد".

ومن بين الموقّعين على البيان الرئيسة البرازيليّة السابقة "ديلما روسيف"، والرئيس الأسبق "لولا دا سيلفا"، والرئيس البوليفي السابق "إيفو موراليس"، والرئيس الكولومبي السابق "ايرنيستو سامبير"، والرئيس الإكوادوري السابق "رافائيل كوريا" والأورغواياني "خوسيه موخيكا"، ورئيس الباراغواي السابق
"فيرناندو لوغو"، وفق بيان لحركة المقاطعة (BDS)، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وجاء توقيع هؤلاء الرؤساء ضمن أكثر من 320 شخصية بارزة على بيانٍ صدر اليوم، الثاني من تمّوز/يوليو 2020، ردّاً على الخطة الإسرائيلية المُعلَنة لضمّ وشرعنة السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ومن بين الموقّعين كذلك الفنانان البرازيليان "تشيكو بواركيه" و"كايتانو فيلوسو"، والأرجنتيني الحائز على جائزة نوبل للسلام "أدولفو بيريز اسكيفيل".

ويأتي هذا البيان كجزءٍ من مبادرةٍ جنوب إفريقية تهدف لتوحيد مواقف الجنوب العالميّ، من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، استجابةً لنداء المجتمع المدني الفلسطيني لفرض عقوبات على
إسرائيل لوقف مخطّط الضمّ والتوسع ولمناهضة نظام الأبارتهايد الذي تطبقه ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت شخصياتٌ أفريقيةٌ بارزةٌ قد وقّعت في شهر حزيران/يونيو الماضي على بيان مماثل ضمّ تواقيع كلّ من رئيس جنوب أفريقيا السابق، "خاليما موتلانتِه"، والوزير الموزمبيقي السابق "أوسكار مونتيريو"، والمنسّق الأعلى للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان "نافي بيلاي"، والأمين العام لاتحاد النقابات الجنوب أفريقي
"زويلينزيما فافي"، والمفوّض السابق لهيئة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا "بريغز غوفندر".

وممّا جاء في البيان الأمريكي اللاتيني:

"إنّ ازدياد حدّة الانتهاكات الإسرائيلية، وإفلات إسرائيل من العقاب، تضطرّنا للاستجابة لنداء الغالبية الساحقة من منظّمات المجتمع المدني الفلسطيني.

إنّنا نتبنّى الدعوة الفلسطينية لحظر تجارة السلاح مع إسرائيل، ووقف التعاون الأمنيّ – العسكريّ معها، وتعليق اتفاقيات التجارة الحرّة معها، وحظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، ومحاسبة الأفراد والشركات المتواطئين مع الاحتلال ونظام التمييز العنصري الإسرائيلي.

إننا نتعهّد بمواصلة العمل في إطار الهياكل الوطنيّة لكلٍّ منّا لتنفيذ هذه الخطوات والإجراءات".

ودعا البيان كذلك إلى إعادة تفعيل اللجنة الخاصّة بالأمم المتحدّة لمناهضة الفصل العنصري، والتي كانت فعالةً في مرحلة نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وذلك بهدف وضع حدٍّ لسياسات الأبارتهايد الإسرائيلي التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الشؤون الخارجية والدفاع البرازيلي السابق، "تشيلسو أموريم"، وهو أحد الموقّعين على البيان:

"إنّ مخطّط الضمّ الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينيةٍ ليس فقط انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلام، بل إنّه اعتداءٌ على كلّ الرجال والنساء الذين حاربوا الاستعمار والتمييز العنصري. يجب أن يُسمَع صوت الجنوب!".

أخبار ذات صلة

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

رواجبة يدين اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين بمحافظتي قلقيلية وسلفيت

رواجبة يدين اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين بمحافظتي قلقيلية وسلفيت

شاب من غزة مفقود منذ ثمانية أشهر.. والعائلة تناشد الجهات المعنية

شاب من غزة مفقود منذ ثمانية أشهر.. والعائلة تناشد الجهات المعنية

ممثل الرئيس عباس يوجه رسالة لمصر بشأن اعتقال نجله

ممثل الرئيس عباس يوجه رسالة لمصر بشأن اعتقال نجله

لجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا والأغوار تنفذ جولات على المصانع الغذائية

لجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا والأغوار تنفذ جولات على المصانع الغذائية

‎محافظ نابلس يتفقد بلدة &#34;دير الحطب&#34; لمتابعة الحالة الوبائية

‎محافظ نابلس يتفقد بلدة "دير الحطب" لمتابعة الحالة الوبائية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضامن مع الشباب الفلسطيني بكفاحه ضد الاحتلال

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

رئيس غرفة تجارة الأردن: سنوقف ونرفض التعامل التجاري مع إسرائيل حال استمرار قرار الضم

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محلاً تجارياً في الخليل

رواجبة يدين اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين بمحافظتي قلقيلية وسلفيت

رواجبة يدين اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين بمحافظتي قلقيلية وسلفيت

لجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا والأغوار تنفذ جولات على المصانع الغذائية

لجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا والأغوار تنفذ جولات على المصانع الغذائية

‎محافظ نابلس يتفقد بلدة &#34;دير الحطب&#34; لمتابعة الحالة الوبائية

‎محافظ نابلس يتفقد بلدة "دير الحطب" لمتابعة الحالة الوبائية

الخضري يستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الخضري يستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الشرطة تُغلق 36 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق 36 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين

منوعات

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

عربي

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و&#34;العفو الدولية&#34;

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و"العفو الدولية"