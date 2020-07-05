محافظ نابلس يتفقد بلدة "دير الحطب" لمتابعة الحالة الوبائية
رام الله - دنيا الوطن
تفقد محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان اليوم الأحد بلدة دير الحطب والتي أصيب فيها عدد من المواطنين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) ليتابع عن كثب الحالة الوبائية والإجراءات الوقائية في البلدة.
وفي إطار جولته للبلدة سلم رمضان طروداً غذائية للعائلات التي تضررت خلال إصابتها بالفيروس من خلال دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة ممثلة بمديرها مازن الدنبك والتي قدمتها مؤسسة منيب وأنجلا المصري خلال فترة الطوارئ.
وتمنى اللواء رمضان لكافة المصابين في البلدة والمحافظة وبكافة أرجاء الوطن الشفاء العاجل متمنيا من كافة المواطنين اتخاذ اجراءات السلامة والوقاية حفاظا على حياة أبناء شعبنا من هذا الفيروس التاجي.
تفقد محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان اليوم الأحد بلدة دير الحطب والتي أصيب فيها عدد من المواطنين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) ليتابع عن كثب الحالة الوبائية والإجراءات الوقائية في البلدة.
جاء ذلك بحضور مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة وممثلي الفصائل والمؤسسات في المحافظة والبلدة.
وفي إطار جولته للبلدة سلم رمضان طروداً غذائية للعائلات التي تضررت خلال إصابتها بالفيروس من خلال دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة ممثلة بمديرها مازن الدنبك والتي قدمتها مؤسسة منيب وأنجلا المصري خلال فترة الطوارئ.
وتمنى اللواء رمضان لكافة المصابين في البلدة والمحافظة وبكافة أرجاء الوطن الشفاء العاجل متمنيا من كافة المواطنين اتخاذ اجراءات السلامة والوقاية حفاظا على حياة أبناء شعبنا من هذا الفيروس التاجي.
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