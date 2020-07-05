‎محافظ نابلس يتفقد بلدة "دير الحطب" لمتابعة الحالة الوبائية





جاء ذلك بحضور مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة وممثلي الفصائل والمؤسسات في المحافظة والبلدة.



‎ وفي إطار جولته للبلدة سلم رمضان طروداً غذائية للعائلات التي تضررت خلال إصابتها بالفيروس من خلال دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة ممثلة بمديرها مازن الدنبك والتي قدمتها مؤسسة منيب وأنجلا المصري خلال فترة الطوارئ.



‎وتمنى اللواء رمضان لكافة المصابين في البلدة والمحافظة وبكافة أرجاء الوطن الشفاء العاجل متمنيا من كافة المواطنين اتخاذ اجراءات السلامة والوقاية حفاظا على حياة أبناء شعبنا من هذا الفيروس التاجي.





رام الله - دنيا الوطنتفقد محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان اليوم الأحد بلدة دير الحطب والتي أصيب فيها عدد من المواطنين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) ليتابع عن كثب الحالة الوبائية والإجراءات الوقائية في البلدة.