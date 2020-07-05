شؤون فلسطينية

الخضري يستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الخضري يستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار شروع الاحتلال الإسرائيلي ببناء أكثر من 160 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم، مؤكداً أن ذلك جزء من تنفيذ "صفقة القرن".

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 5-7-2020 أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن تنفيذ الصفقة، بشكل تدريجي ومُنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعمها بل هي من أعلنت عنها.

وشدد الخضري على أن الاستيطان سواء ببناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائمة هو غير شرعي، وهناك قرار دولي من مجلس الأمن بضرورة إزالة المستوطنات التي تعد اعتداءً واضحاً على حقوق شعبنا الفلسطيني ينفذه الاحتلال بحكم القوة.

وأشار إلى أن هذا البناء الاستيطاني سيزيد من معاناة شعبنا في الضفة الغربية عامة، وفي بيت لحم بشكل خاص.

وأكد أن الاحتلال ماض في مخططاته دون الالتفات لرفض المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب استمرار العمل على الصعيد العربي والدولي لرفض المخططات بكل قوة، وضرورة العمل الفلسطيني خاصة على الصعيد الشعبي بمشاركة الجميع بما يشكل نموذجاً في منع الاحتلال من ممارسة مخططاته.

ودعا الخضري الاجتماع الوزاري العربي المقرر غدا لبحث مخططات الضم الاسرائيلية، لمواقف تُعزز وتمتن الواقع الفلسطيني، وترفض الضم بشكل كامل، وتضع آليات لتعزيز صمود شعبنا في غزة الذي يعيش الحصار والإغلاق، وفي الضفة الغربية الذي تعاني من الاستيطان والجدار، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى.

وشدد الخضري على ضرورة وجود دعم عربي سياسي ومالي، وحراك في المحافل الدولية، وتسخير كل الطاقات العربية بشكل كبير دعماً للحق الفلسطيني.

وقال الخضري" الاحتلال يمارس مُخططاته ويحاول إضعاف شعبنا والنيل من صموده"، مشيراً إلى أن الوضع الفلسطيني صعب وخطير، وعلى الدول العربية عدم ترك شعبنا في هذه المرحلة وهي من أخطر المراحل التي يحاول الاحتلال فيها تصفية القضية الفلسطينية.

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