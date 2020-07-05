شؤون فلسطينية

الشرطة تُغلق 36 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق 36 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة اليوم، 36 محلاً تجارياً، وذلك لعدم إلتزام أصحابها بحالة  الطوارئ في جنين، حيث ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه خلال قيام دوريات الشرطة، بعمل جولات تفقدية في المدينة، وريف المحافظة، والحواجز التي تهدف لمنع حركة، وتنقل المواطنين في المدينة، تنفيذاً لقانون الطوارئ، وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة، فقد تم إغلاق 36 من المحال التجارية لمخالفتهم حالة الطوارئ والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

من جهته، دعا مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة،  المواطنين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما دعا أصحاب المحال، التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ووسائل السلامة، التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس وعدم انتشاره.

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