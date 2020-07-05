دولي

الصين تطلق قمرا صناعيا لدراسة البيئة الفضائية

رام الله - دنيا الوطن
نجحت الصين في إرسال قمر صناعي لدراسة بيئة الفضاء وإجراء تجارب تكنولوجية ذات صلة، إلى المدار المخطط له من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين اليوم الأحد.

وتم إطلاق القمر الصناعي، وهو الثاني من سلسلة شييان-6، بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي في الساعة 7:44 صباحا (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز.

وتعد عملية الإطلاق التي تمت اليوم الأحد، المهمة الـ338 التي تقوم بها سلسلة صواريخ لونغ مارش.

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