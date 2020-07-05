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الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على تقديم عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

وأفادت قناة (الإخبارية) السعودية، أن القرار ينص على تمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة، لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

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