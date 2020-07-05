إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في سلفيت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة شابين فلسطينييْن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت، مساء اليوم الأحد، في محافظة سلفيت.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن شاباً، أصيب بالرصاص الحي في الحوض، وقد وصفت حالته بالمتوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى سلفيت الحكومي في بلدة بديا.



في السياق، أكدت الوزارة، إصابة شاب ثانٍ في الرقبة، وهو عبارة عن جرح خارجي، وكسر في الكتف، وقد وصل الى المستشفى ذاته، في حالة مستقرة.



رام الله - دنيا الوطن