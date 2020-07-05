شؤون فلسطينية

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في سلفيت

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة شابين فلسطينييْن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت، مساء اليوم الأحد، في محافظة سلفيت.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن شاباً، أصيب بالرصاص الحي في الحوض، وقد وصفت حالته بالمتوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى سلفيت الحكومي في بلدة بديا.

في السياق، أكدت الوزارة، إصابة شاب ثانٍ في الرقبة، وهو عبارة عن جرح خارجي، وكسر في الكتف، وقد وصل الى المستشفى ذاته، في حالة مستقرة.

أخبار ذات صلة

الخضري يستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الخضري يستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الشرطة تُغلق 36 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق 36 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين

الصحة بغزة: لم نُجرِ فحصاً لعينات جديدة ولم تُسجل إصابات بـ (كورونا)

الصحة بغزة: لم نُجرِ فحصاً لعينات جديدة ولم تُسجل إصابات بـ (كورونا)

الكيلة: وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار بالخليل إثر إصابتها بفيروس (كورونا)

الكيلة: وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار بالخليل إثر إصابتها بفيروس (كورونا)

إصابة قاضٍ بمحكمة بداية وصلح بيت لحم بفيروس (كورونا)

إصابة قاضٍ بمحكمة بداية وصلح بيت لحم بفيروس (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال خمسة شبان في القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال خمسة شبان في القدس

فدا: العامل الفلسطيني الأساس في التصدي للسياسات الإسرائيلية العنصرية

فدا: العامل الفلسطيني الأساس في التصدي للسياسات الإسرائيلية العنصرية

الزراعة بغزة تبدأ بحملة تحصين شاملة ضد مرض&#34; البروسيلا&#34;

الزراعة بغزة تبدأ بحملة تحصين شاملة ضد مرض" البروسيلا"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الخضري يستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الخضري يستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الشرطة تُغلق 36 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق 36 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في سلفيت

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في سلفيت

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال خمسة شبان في القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال خمسة شبان في القدس

فدا: العامل الفلسطيني الأساس في التصدي للسياسات الإسرائيلية العنصرية

فدا: العامل الفلسطيني الأساس في التصدي للسياسات الإسرائيلية العنصرية

الزراعة بغزة تبدأ بحملة تحصين شاملة ضد مرض&#34; البروسيلا&#34;

الزراعة بغزة تبدأ بحملة تحصين شاملة ضد مرض" البروسيلا"

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام

القوى الوطنية: بتنفيذ الضم أو تأجيله المطلوب إنهاء الاحتلال

القوى الوطنية: بتنفيذ الضم أو تأجيله المطلوب إنهاء الاحتلال

منوعات

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

شاهد: لحظات دفن رجاء الجداوي وصلاة الجنازة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مشاهير لبنان يتجهون نحو الزراعة.. وراغب علامة يقطف من محصوله

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

عربي

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

الملك سلمان يُوافق على تمديد إقامات الوافدين في السعودية

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و&#34;العفو الدولية&#34;

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و"العفو الدولية"